Cina-Vietnam: presidente cinese, pronti a sviluppare partenariato strategico (3)

- "Le due parti hanno concordato di mantenere un meccanismo per discutere questioni di carattere marittimo e cooperare reciprocamente nell'organizzazione di attività per celebrare il 70mo anniversario delle relazioni bilaterali il prossimo anno", recita una nota del ministero degli Esteri vietnamita. L'esplorazione delle risorse petrolifere sui fondali del Mar Cinese Meridionale è un terreno di contesa tra Pechino e Hanoi, che sono stati protagonisti di parentesi di conflitto tra il 1974 e il 1988 per il controllo delle isole Spratly e Paracel, due atolli unilateralmente militarizzati dalla Cina negli ultimi anni. (Cip)