Energia: Libia, blocco porti dimezza produzione petrolifera

- La sospensione di tutte le esportazioni di petrolio dalla Libia centrale e orientale - ad eccezione del porto di Zueitina, che è ancora operativo - porterà a una riduzione della produzione di almeno 700 mila barili al giorno, a fronte di una produzione di circa 1,3 milioni di barili. Lo ha rivelato una fonte della National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera libica) al sito web informativo libico “Al Wasat”. Le perdite petrolifere ammontano a circa 46.593.400 dollari al giorno, mentre le perdite di gas a 720.300 dollari al giorno, per un totale di 47 milioni di dollari ogni 24 ore. La fonte ha spiegato che l’Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar ha impartito direttive alle Guardie delle installazioni petrolifere nella regione orientale di ordinare ai dipendenti dei porti e delle compagnie petrolifere di fermare le esportazioni. Da ieri mattina un gruppo di leader tribali della Cirenaica, presenti nella regione della Mezzaluna petrolifera, ha organizzato il blocco dei maggiori porti di esportazione di petrolio in Libia. Alcuni manifestanti hanno allestito delle tende e organizzato dei sit-in permanenti nelle città di Zuwetina e Brega, ad est e ad ovest di Agedabia, denunciando "l'uso delle entrate di petrolio e gas da parte della National Oil Corporation e della Banca centrale libica per sostenere le milizie siriane e turche e i mercenari a Tripoli sotto l'egida del Governo di accordo nazionale". (segue) (Lit)