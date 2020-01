Milano: Polizia sospende licenza al "Bar trattoria da Franco" di Rozzano per 30 giorni

- La Polizia di Stato, nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici, ha sospeso la licenza per 30 giorni al bar trattoria “da Franco”, sito a Rozzano in via Lambro 77. Il Questore di Milano, Sergio Bracco, ha disposto il decreto di sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S dell’esercizio commerciale per 30 giorni, emesso in data 16/01/2020 e notificato ieri 17/01/20 dai poliziotti della Squadra Mobile. Il 14 gennaio gli agenti della Squadra Mobile, hanno riscontrato che la titolare e un suo conoscente svolgevano attività di spaccio nel bar trattoria. A seguito della perquisizione personale della titolare e del locale sono stati trovati 0,3 grammi di hashish, 42,7 grammi di cocaina, alcuni suddivisi già in piccole dosi pronte per essere vendute e circa 3200 euro in banconote di vario taglio. I due sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Durante l’identificazione degli avventori presenti, uno di loro risultava avere precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e contro la persona. Il “bar trattoria da Franco” è stato destinatario di un provvedimento di sospensione già nell’anno 2015 per analoghe problematiche. (com)