Libia: Erdogan avverte, Europa subirà conseguenza se abbandonerà il governo di Tripoli

- A meno di 24 ore dalla Conferenza internazionale di Berlino sulla crisi libica sotto l’egida delle Nazioni Unite, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha messo in guardia l’Europa: “Fallire nel suo sostegno al Governo di accordo nazionale (Gna) sarebbe un tradimento dei suoi valori fondamentali”, ha detto il capo dello Stato turco in un editoriale scritto per il magazine online “Politico”. "L'Europa dovrà affrontare una nuova serie di problemi e minacce se il legittimo governo libico dovesse cadere", ha scritto ancora il capo dello Stato turco, in riferimento all’esecutivo guidato dal premier Fayez al Sarraj. "Organizzazioni terroristiche come lo Stato islamico e Al Qaeda, che hanno subito la sconfitta militare in Siria e Iraq, troveranno terreno fertile per rimettersi in piedi", ha aggiunto il presidente della Turchia. “I leader europei sosterranno l’ordine mondiale liberale di fronte a un altro attacco? O rinunceranno alle loro responsabilità, come hanno fatto in Siria?”, si chiede il leader di Ankara, rilanciando il suo ruolo come protettore dell’esecutivo di Tripoli dall’assedio delle forze del generale Khalifa Haftar. “Tenendo presente che l’Europa è meno interessata a fornire sostegno militare alla Libia, la scelta ovvia è quella di lavorare con la Turchia, che ha già promesso assistenza militare”, ha detto ancora Erdogan. “L’Europa si trova a un bivio: coloro che lavorano per la pace devono essere coraggiosi e fare tutto ciò che è in loro potere per mettere fine alla violenza. L’Ue può contare sulla Turchia – conclude il presidente turco – un vecchio amico e un alleato leale per raggiungere quell’obiettivo”. (Tua)