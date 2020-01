Gregoretti: Berni (FI), maggioranza di giacobini da strapazzo

- "La maggioranza vuol mandare a processo Salvini per il caso Gregoretti, ma sta pensando di disertare la seduta della giunta per le immunità, il 20 gennaio, per farlo assolvere e poi condannarlo nell'aula del Senato senza fretta, passate le elezioni regionali. Questi sono i sacri principi dell'alleanza giallorossa che guida il Paese: piegare sempre le istituzioni alle proprie convenienze politiche. Una maggioranza senza vergogna e in perenne fuga dalle responsabilità, con i Cinque Stelle pronti ad usare un metro diverso tra due vicende identiche- Diciotti e Gregoretti - e la sinistra vassalla che non perde occasione per dimostrare la sua anima giacobina. Ma per questi giacobini da strapazzo la ghigliottina questa volta può attendere". Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia (Ren)