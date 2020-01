Georgia: premier Gakharia si congratula con la nuova ambasciatrice Usa Kelly Degnan

- Il primo ministro della Georgia Giorgi Gakharia si è congratulato con Kelly Degnan per aver prestato giuramento come nuova ambasciatrice degli Stati Uniti in Georgia. “Congratulazioni a Kelly Degnan per aver prestato giuramento come nuova ambasciatrice degli Stati Uniti in Georgia. Non vediamo l'ora di lavorare con lei per far avanzare le aspirazioni europee ed euro-atlantiche della Georgia e portare un dinamismo ancora maggiore al partenariato strategico tra le nostre due grandi nazioni”, ha commentato Gakharia. Kelly Degnan, che è stata confermata dal Senato il 19 dicembre come nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Georgia, ha prestato giuramento lo scorso 16 gennaio. (Res)