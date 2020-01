Corea del Nord: Seul, Usa riaffermano sostegno per migliorare relazioni intercoreane

- Gli Stati Uniti hanno ribadito il proprio sostegno al miglioramento delle relazioni inter-coreane: lo ha confermato Lee Do-hoon, inviato per i negoziati sul nucleare di Seul, arrivato a Washington all'inizio di questa settimana per coordinare l'approccio con l'omologo statunitense, il sottosegretario di Stato Stephen Biegun. Lee ha affermato che le due parti hanno discusso dei modi per riportare la Corea del Nord ai negoziati per negoziare la sua denuclearizzazione e su come dissuadere il regime dall'attuare provocazioni. Nell'ambito di quella discussione, ha detto, hanno anche parlato della rinnovata spinta del presidente Moon Jae-in per espandere i progetti di cooperazione intercoreana come un modo per facilitare i negoziati di denuclearizzazione bloccati tra Washington e Pyongyang. "Gli Stati Uniti hanno riaffermato il proprio sostegno per migliorare le relazioni tra Sud e Nord", ha detto Lee. (segue) (Git)