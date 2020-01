Lavoro: Tajani (FI), Prato è modello per lotta a contraffazione a tutela delle aziende oneste

- "La lotta alla contraffazione diventi una priorità: solo così possiamo contrastare la criminalità organizzata e permettere alle aziende oneste di sopravvivere". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo - che ha appena presentato una interrogazione su questo tema mettendo al centro il caso Prato - in una intervista a 'La Nazione'. "Il problema non è solo di Prato - ha spiegato Tajani - ma ciò non vuol dire che si possa sottovalutare quando accade in città. Al contrario direi che esiste un modello pratese nel settore della contraffazione che si sta estendendo ad altre zone d'Italia a partire da Roma". "Dai rapporti con gli inquirenti - ha aggiunto Tajani nel corso dell'intervista - emergono legami stretti con la mafia cinese, spostamenti di denaro verso l'estero e giri d'affari da capogiro: le statistiche dimostrano che la contraffazione porta introiti maggiori rispetto al traffico di stupefacenti, con rischi minori per chi delinque. I contraccolpi sul territorio sono devastanti e di più tipi: economico, di illegalità, di impoverimento generale, di violazione dei diritti dei lavoratori sfruttati e ridotti in schiavitù e infine di scarsa o nulla sicurezza dei prodotti". Cosa può fare l'Europa? "Vanno adottate iniziative forti contro riciclaggio di denaro ed evasione fiscale, tenendo sotto controllo il flusso di soldi diretti in Estremo Oriente. In parallelo occorre combattere con più forza il dumping commerciale e la contraffazione ai danni di imprese tessili europee, tutelando la salute dei cittadini e il 'made in Europe'. Infine stilare accordi specifici con la Cina perché incrementi gli accertamenti sul denaro in ingresso e sulle esportazioni in uscita". (Ren)