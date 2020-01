Messico: gruppo armato dà fuoco ad almeno 20 case nello stato di Chihuahua

- Un gruppo armato ha dato fuoco ad almeno 20 case e automobili appartenenti a residenti locali nella città di Madera, nello stato nord-occidentale messicano di Chihuahua: lo riferisce il quotidiano "Milenio" citando il procuratore Jesus Manuel Carrasco Chacon, secondo cui l'attacco è avvenuto nella notte nella città. Secondo quanto riferito dal quotidiano, è stata avviata un'operazione di terra e aerea per localizzare i responsabili. Le forze armate sono state schierate a Madera per proteggere i residenti locali. Un aumento delle violenze legate ai cartelli della droga ha provocato l'aumento dei tassi di omicidi in Messico. Nel 2018 nel paese sono stati registrati più di 33 mila casi di omicidio. (Mec)