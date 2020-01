Energia: Cao (Saipem) a "Milano Finanza", ci proponiamo per costruire gasdotto East Med

- Saipem si propone come costruttore del gasdotto East Med, un progetto che coinvolge i governi di Israele, Cipro e Grecia e su cui l'Italia mantiene un focus specifico. Lo ha detto Stefano Cao, amministratore delegato di Saipem, nell’intervista pubblicata oggi da "Milano Finanza". “Molte delle nuove risorse, soprattutto nella parte orientale del Mediterraneo, sono state scoperte grazie agli impianti messi a disposizione dalla Saipem. Adesso bisogna rendere questi grandi volumi trasportabili sul mercato. La Saipem si prospetta e si proietta come fornitore di servizi di costruzione anche chiavi in mano per lo sviluppo di queste risorse e per il trasporto. Quando si parla di East Med noi ci proponiamo come costruttori di questa grande pipeline”, ha spiegato Cao. (Res)