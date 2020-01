Russia: Standard&Poor’s conferma il rating BBB-/A-3 con outlook stabile

- Standard&Poor’s ha confermato il rating del credito sovrano russo a lungo e breve termine in valuta estera a BBB-/A-3. Stando a quanto riportato dal sito dell’agenzia di rating, inoltre, si conferma l’outlook stabile per la Russia. L'agenzia prevede, inoltre, che il Pil russo crescerà dell'1,8 per cento nel 2020. "L'accelerazione dei progetti infrastrutturali del settore pubblico sosterrà la crescita economica all'1,8 per cento nel 2020 a seguito di un temporaneo rallentamento nel 2019", si legge nel rapporto dell’agenzia di rating, che fornisce anche una valutazione dei cambiamenti politici annunciati in settimana in Russia. "Prevediamo che il nuovo governo manterrà la continuità della politica macroeconomica e rispetterà ampiamente le regole prudenti sul bilancio garantite sinora, anche se le pressioni sulla spesa pubblica sono in aumento", si legge nel rapporto. Standard&Poor’s ritiene inoltre che la Banca centrale russa garantirà la stabilità dei prezzi al consumo e, più in generale, la stabilità finanziaria, anche durante i periodi di volatilità del mercato. (Rum)