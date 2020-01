India-Ue: si chiude oggi la visita dell’Alto rappresentante Borrell

- Il rappresentante della Commissione europea ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar e col primo ministro, Narendra Modi. Entrambi gli incontri si sono concentrati sullo sviluppo delle relazioni, in vista del prossimo vertice bilaterale, in programma a marzo. Jaishankar e Borrell hanno fatto il punto sulla situazione attuale e hanno concordato di ampliare ulteriormente la cooperazione politica, di sicurezza, economica e commerciale già esistente e di individuare nuove aree di collaborazione nella connettività, nella regione Indo-Pacifico, nei dati e in altri campi. (segue) (Inn)