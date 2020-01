India-Ue: si chiude oggi la visita dell’Alto rappresentante Borrell (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell, alla sua prima visita al di fuori dell’Unione europea da quando si è insediato, il primo dicembre, ha poi informato Modi sulle priorità della nuovaCommissione, sottolineando i punti in comune tra Ue e India. Il premier diNuova Delhi ha auspicato che il prossimo summit, tra “partner naturali”, sia produttivo e ha ribadito la volontà dell’India di approfondire l’impegno con l’Ue nell’azione di contrasto al cambiamento climatico e nei rapporti economici e commerciali. L’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza ha ringraziato Modi via Twitter per averlo ricevuto. “Essendo le più grandi democrazie del mondo, l’India e l’Ue condividono valori e interessi comuni. Lavoreremo insieme per legami economici sempre più stretti, per combattere il cambiamento climatico e per difendere il multilateralismo”. (segue) (Inn)