Kazakhstan: agenzia aviazione civile, "irragionevoli" richieste di Bek Air su revoca sospensione

- L'agenzia dell’aviazione civile del Kazakhstan ha definito irragionevoli le ragioni presentate nell'appello della compagnia Bek Air al ministero dell'industria e dello sviluppo infrastrutturale in merito alla sospensione della licenza di volo. È quanto riferisce per la Commissione per l’aviazione civile kazakha, secondo cui Bek Air nei giorni scorsi ha inviato una richiesta d’appello al ministero definendo la sospensione della licenza operatore aereo della compagnia come una "palese violazione" dei diritti della società. La mattina dello scorso 27 dicembre, un aereo Fokker-100 di Bek Air che stava effettuando un volo sulla rotta Almaty-Nur-Sultan ha perso quota durante il decollo e ha sfondato una recinzione di cemento, scontrandosi con un edificio a due piani. L’impatto ha provocato la morte di 12 persone. In seguito all’incidente, le operazioni della compagnia e l'utilizzo di aeromobili Fokker-100 in Kazakhstan sono stati sospesi. (segue) (Res)