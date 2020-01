Kazakhstan: agenzia aviazione civile, "irragionevoli" richieste di Bek Air su revoca sospensione (2)

- "La decisione (di sospendere la licenza di Bek Air) è stata presa in conformità con la legge sullo sfruttamento dello spazio aereo kazakho”, secondo cui si identifica come “violazione significativa dei requisiti” tutto ciò che “pone un minaccia diretta alla sicurezza delle operazioni di volo", riferisce l’Agenzia per l’aviazione civile. La confermadelle violazioni commesse dalla compagnia aerea, sempre secondo l’ente statale, è il video fornito dall'aeroporto che dimostra i momenti immediatamente precedenti allo schianto che mostrerebbe come non sono stati soddisfatti i requisiti di certificazione per le attività di sbrinamento/antigelo degli aeromobili e l'operatore non ha fornito un controllo sufficiente di tali misure. Lo scorso 10 gennaio il vice primo ministro del Kazakhstan, Roman Sklyar, ha dichiarato che la Commissione per l’aviazione civile considera la formazione di ghiaccio sull'aereo come il motivo principale dell'incidente. (Res)