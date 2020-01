Infrastrutture: presidente cinese in visita in Myanmar, firmati 33 accordi di cooperazione (2)

- La leader birmana ha ribadito che la Cina è sempre stata una buona amica del Myanmar e i due paesi sono uniti da legami storici. "Il Myanmar è pronto a continuare a costruire una comunità con un futuro condiviso con la Cina", ha aggiunto Suu Kyi, secondo cui la visita di Xi porterà a nuovi sviluppi nelle relazioni bilaterali. Da parte sua, Xi ha detto di apprezzare l'ospitalità del governo e della gente del Myanmar. Xi ha detto che è la sua prima visita in Myanmar come presidente cinese e il suo primo viaggio all'estero nel 2020, anno durante il quale i due paesi celebreranno e lanceranno una serie di eventi in occasione del 70mo anniversario delle relazioni diplomatiche Cina-Myanmar. Il presidente cinese ha poi affermato che Pechino sostiene fermamente il Myanmar nel suo percorso di sviluppo ed è pronta a consolidare e approfondire l'amicizia tra i due paesi e i due popoli. (segue) (Cip)