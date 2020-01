Infrastrutture: presidente cinese in visita in Myanmar, firmati 33 accordi di cooperazione (3)

- Il presidente cinese ha promesso di inaugurare una "nuova era" di legami con il Myanmar anche grazie allo sviluppo di progetti infrastrutturali. Oltre a essere tra i suoi più grandi investitori, la Cina è diventata uno stretto alleato del Myanmar non aderendo all'isolamento dei paesi occidentali durante la crisi dei musulmani rohingya, fuggiti in Bangladesh ad agosto 2017 in seguito alle violenze perpetrate dall’esercito birmano. Xi si è detto "convinto che gli sforzi delle due parti renderanno questa visita un successo e porteranno i legami bilaterali a un nuovo livello e in una nuova era". (segue) (Cip)