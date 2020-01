Infrastrutture: presidente cinese in visita in Myanmar, firmati 33 accordi di cooperazione (4)

- Tra i progetti di sviluppo economico tra i due paesi, che rientrano nel cosiddetto Corridoio economico Cina-Myanmar (Cmec), la costruzione di un porto per un valore di 1,3 miliardi di dollari a Kyaukphyu, nello stato birmano centrale di Rakhine, che offre a Pechino una porta verso l'Oceano Indiano, e un collegamento ferroviario ad alta velocità per collegare il porto e la vicina zona industriale. Lo scorso anno il commercio bilaterale tra i due paesi è stato di 16,8 miliardi di dollari e Pechino detiene la quota maggiore – circa quattro miliardi (pari al 40 per cento) – del debito estero del Myanmar. (segue) (Cip)