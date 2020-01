Infrastrutture: presidente cinese in visita in Myanmar, firmati 33 accordi di cooperazione (5)

- La Cina è il secondo più grande investitore in Myanmar, dopo Singapore, secondo la Banca mondiale. Le esportazioni del Myanmar verso la Cina, il principale partner commerciale, nel 2018 ammontavano a 5,5 miliardi di dollari, mentre le importazioni erano pari a 6,2 miliardi. Nei primi undici mesi del 2019 inoltre gli investimenti dalla Cina hanno raggiunto 20,9 miliardi di dollari, pari al 25,21 per cento di tutti gli investimenti diretti esteri, dietro solo a Singapore, secondo i dati diffusi dal governo. Pechino sostiene il Myanmar anche attraverso lo sviluppo del settore turistico: gli arrivi di visitatori cinesi sono infatti aumentati del 150 per cento nel 2019 rispetto al 2018, secondo i dati dell’ufficio del turismo birmano. (segue) (Cip)