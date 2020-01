Infrastrutture: presidente cinese in visita in Myanmar, firmati 33 accordi di cooperazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Xi, per celebrare 70 anni di relazioni diplomatiche tra Cina e Myanmar, cade in un momento in cui entrambi i paesi stanno affrontando critiche sul trattamento delle loro minoranze etniche musulmane: gli uiguri in Cina e i rohingya in Myanmar. L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno denunciato il Myanmar per ciò che le Nazioni Unite hanno definito "atti di genocidio" contro la minoranza etnica dei rohingya. Pechino ha appoggiato Naypyidaw sulla questione dei rohingya. Il mese scorso, il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato quattro leader militari birmani, tra cui Hlaing, per i loro ruoli nelle presunte violazioni dei diritti umani. L'esercito del Myanmar ha ripetutamente negato di aver commesso atrocità contro la minoranza musulmana. (segue) (Cip)