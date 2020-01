Infrastrutture: presidente cinese in visita in Myanmar, firmati 33 accordi di cooperazione (7)

- Si tratta della prima visita di Xi in Myanmar dal 2009, prima della nomina a presidente e capo del Partito comunista cinese. La stretta cooperazione nel secondo dopoguerra delle due nazioni, che condividono un lungo confine, iniziò quando il Myanmar fu il primo paese non comunista a riconoscere la Repubblica popolare cinese nel 1949. Le due nazioni istituirono relazioni diplomatiche un anno dopo. Come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Cina ha difeso il Myanmar in merito alla campagna militare contro la minoranza musulmana rohingya nel 2011. Una missione delle Nazioni Unite ha definito la campagna come genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. (segue) (Cip)