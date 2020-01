Infrastrutture: presidente cinese in visita in Myanmar, firmati 33 accordi di cooperazione (8)

- Secondo quanto dichiarato dal viceministro degli Esteri cinese Luo Zhaohui, la visita di Xi ha lo scopo di rafforzare le relazioni e la cooperazione sulla grande iniziativa di connettività cinese della Nuova via della seta e sviluppare il corridoio economico Cina-Myanmar, una serie di progetti che collegano Pechino con l’Oceano Indiano. Lanciata nel 2013 dal presidente cinese, la Belt and Road Initiative comprende centinaia di progetti infrastrutturali finanziati e costruiti in parte o in toto da entità cinesi che si presume colleghino quasi tutta l'Asia e l'Africa. (Cip)