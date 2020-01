Energia: Rosneft aumenta partecipazione in raffineria tedesca Bayernoil al 28,57 per cento

- La compagnia energetica russa Rosneft ha aumentato la sua partecipazione nella raffineria di petrolio tedesca Bayernoil al 28,57 per cento acquisendo una parte del pacchetto detenuto sinora dalla società britannica Bp. La parte rimanente delle azioni di Bayernoil è suddiviso tra l’azienda svizzera Varo Energy con il 51,43 per cento e l'italiana Eni che ne detiene il 20 per cento. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Handesblatt”, Rosneft avrebbe colto l'occasione per aumentare i propri asset in Germania e sviluppare la capacità della raffineria dopo che nel 2019 si sono registrati diversi ritardi nelle operazioni di fornitura dei prodotti trattati nell’impianto. (Geb)