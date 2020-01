Libia: portavoce forze Haftar, la Turchia ha installato sistemi antiaerei a Tripoli

- La Turchia e i gruppi armati di Tripoli hanno installato “un sistema di difesa anti-aerea di fabbricazione statunitense all’aeroporto di Mitiga”, unico scalo aereo funzionante nella capitale della Libia. Lo ha detto Ahmed al Mismari, portavoce dell’Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Bengasi, il capoluogo della Cirenaica. "Le milizie di Tripoli e della Turchia continuano a violare la tregua”, ha detto il portavoce dell’Lna, in riferimento al cessate il fuoco di massima in vigore dallo scorso 12 gennaio su impulso dei presidenti di Russia e Turchia, rispettivamente Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan. “Le forze turche hanno dislocato armi e artiglieria nel porto di Misurata, mentre a Tripoli continuano ad arrivare mercenari siriani”, ha aggiunto Al Mismari. Nei giorni scorsi l’inviato delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé, aveva dato per certa la presenza di miliziani siriani in Libia, senza tuttavia specificare quale paese avesse facilitato il loro arrivo. (segue) (Res)