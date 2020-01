Libia: portavoce forze Haftar, la Turchia ha installato sistemi antiaerei a Tripoli (2)

- Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, il trasferimento dei combattenti siriani nei territori libici viene effettuato dalla Turchia. Il processo di reclutamento di combattenti filo-turchi verso la Libia “è in pieno svolgimento”, assicura l’Ong con sede a Londra. L'Osservatorio ha indicato, in una dichiarazione, che il numero di reclute arrivate nella capitale libica Tripoli ammonta a circa 1.750 "mercenari", mentre i miliziani arrivati nei campi turchi per ricevere addestramento è di circa 1.500 persone. “Il processo di reclutamento continua in modo significativo, sia nelle aree di Afrin che dell'Euphrates Shield (l’operazione militare turca nella Siria settentrionale)”, conclude l’Ong. Secondo il quotidiano britannico "The Guardian”, sarebbero almeno duemila i combattenti siriani che la Turchia ha mobilitato a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, presieduto da Fayez al Sarraj. Stando alle indiscrezioni della stampa britannica, i mercenari siriani verrebbero pagati 2 mila dollari al mese e avrebbero ricevuto la promessa di ricevere il passaporto turco dopo sei mesi di servizio in Libia. (segue) (Res)