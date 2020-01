Libia: portavoce forze Haftar, la Turchia ha installato sistemi antiaerei a Tripoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo monitorato l'arrivo di armi, via mare e via aerea, alle milizie di Tripoli durante il cessate il fuoco", ha aggiunto al Mismari durante una conferenza stampa di Bengasi. Il portavoce delle forze di Haftar ha indicato che il cessate il fuoco è stato concordato "su richiesta di paesi amici nonostante l'Esercito abbia raggiunto il cuore di Tripoli". L’ufficiale libico ha assicurato che le forze dell’Lna “sono pienamente impegnate nel cessate il fuoco”, mentre al contrario sono state registrate “violazioni da parte delle milizie di Tripoli". Intanto da ieri mattina un gruppo di leader tribali della Cirenaica, presenti nella regione della Mezzaluna petrolifera, ha organizzato il blocco dei maggiori porti di esportazione di petrolio in Libia. Alcuni manifestanti hanno allestito delle tende e organizzato dei sit-in permanenti nelle città di Zuwetina e Brega, ad est e ad ovest di Agedabia, denunciando "l'uso delle entrate di petrolio e gas da parte della National Oil Corporation e della Banca centrale libica per sostenere le milizie siriane e turche e i mercenari a Tripoli sotto l'egida del Governo di accordo nazionale". Secondo Al Mismari, la chiusura dei porti e dei campi petroliferi è un “passo forte” deciso “dal popolo libico” per protestare contro “l’invasione turca”: l’Esercito di Haftar, da parte sua, si schiera “a protezione del popolo libico e proteggere tutti i suoi componenti e non consentire chiunque lo minacci". (segue) (Res)