Siria: Ong, 18 morti nei bombardamenti governativi a ovest di Aleppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di almeno 18 morti e 15 feriti il bilancio provvisorio dei bombardamenti aerei e di artiglieria compiuti dalle forze governative siriane e dagli alleati russi nella campagna occidentale di Aleppo, nella Siria settentrionale. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani. “Le forze del regime hanno preso di mira diverse aree di Aleppo con bombardamenti aerei e di artiglieria”, afferma l’organizzazione non governativa con sede a Londra. Al momento non sono stati disponibili ulteriori dettagli sugli attacchi che hanno colpito diversi villaggi a ovest della città settentrionale siriana. Gli aerei da guerra del governo di Damasco hanno colpito un mercato e un'area industriale mercoledì scorso, 15 gennaio, nella città di Idlib, ultimo territorio in mano ai ribelli, causando la morte di almeno 15 persone, stando a quanto riferito dagli attivisti dell’opposizione. (Res)