Usa: Pentagono, nuove restrizioni per tirocinanti militari stranieri dopo attacco di Pensacola (2)

- "In futuro metteremo in atto diverse nuove politiche e procedure di sicurezza per proteggere il nostro personale, i programmi e le installazioni. Queste includono nuove restrizioni agli studenti militari internazionali sul possesso e sull'uso delle armi da fuoco e misure di controllo per limitare il loro accesso alle installazioni militari e le strutture del governo americano ", ha detto ai giornalisti Garry Reid, direttore dell'intelligence per la Difesa nell'ufficio del sottosegretario alla Difesa per l'intelligence. I tirocinanti inoltre non potranno allontanarsi troppo dal luogo di addestramento durante i periodi di riposo. Il dipartimento di Giustizia ha recentemente affermato che il secondo luogotenente dell'Aeronautica Saudita di 21 anni, Mohammed Alshamrani, che ha ucciso tre marinai americani lo scorso dicembre presso la Stazione aerea navale di Pensacola era motivato dall'ideologia jihadista e che il suo è stato un atto di terrorismo. (Was)