Usa-Iran: Trump a Khamenei, abbandoni terrore e faccia di nuovo grande il Paese

- Duello di tweet tra il presidente Usa, Donald Trump e l'ayatollah iraniano Ali Khamenei. Il capo della Casa Bianca parla di nuovo della popolazione iraniana. "Il nobile popolo iraniano - che ama l'America - merita un governo più interessato ad aiutarli a realizzare i propri sogni che a ucciderli per esigere rispetto. Invece di guidare l'Iran verso la rovina, i suoi leader dovrebbero abbandonare il terrore e rendere l'Iran grande di nuovo", scrive Trump in risposta al tweet della Guida suprema della rivoluzione islamica, ayatollah Ali Khamenei, che scriveva: "Il malvagio governo degli Stati Uniti afferma ripetutamente di essere accanto al popolo iraniano. Loro mentono. Se sei vicino al popolo iraniano, è solo per pugnalarli al cuore con i tuoi pugnali velenosi. Certo, finora non ci sei riuscito e continuerai sicuramente a fallire". In un precedente tweet il presidente statunitense aveva commentato il sermone di ieri di Khamenei e lo aveva avvisato di stare "molto attento con le parole". (Was)