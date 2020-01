Business news: Serbia, nuovo record per riserve estere, a dicembre 13,37 miliardi euro

- Le riserve lorde in valuta estera della Serbia ammontavano a dicembre a 13,3785 miliardi di euro: lo rende noto la Banca nazionale serba (Nbs), precisando che si tratta del massimo livello raggiunto dal Duemila a oggi. Il 2019 ha visto un aumento delle riserve estere pari a 2,1 miliardi di euro rispetto al 2018. Il risultato è dovuto in gran parte all'acquisto da parte della Banca centrale di euro nel mercato nazionale della valuta estera, per un ammontare di 2,7 miliardi di euro. Le riserve nette in valuta estera, ottenute con la sottrazione delle riserve obbligatorie per le banche operanti in territorio nazionale e altri obblighi finanziari, erano a dicembre pari a 11,441 miliardi di euro, con un aumento di 2,6 miliardi rispetto al 2018. Le riserve lorde in valuta estera della Serbia erano a novembre pari a 13,46 miliardi di euro, mentre a ottobre hanno registrato un aumento di 203,5 milioni di euro rispetto a settembre, portandosi così alla cifra complessiva lorda di 13,49 miliardi di euro. Le riserve hanno invece registrato a ottobre rispetto a gennaio 2019 un aumento di 2,23 miliardi di euro, sempre secondo i dati dell'istituto centrale. Le riserve nette in valuta estera erano a ottobre pari a 11,48 miliardi di euro. La cifra rappresenta un aumento pari a 298 milioni rispetto al mese di settembre. (Seb)