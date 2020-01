Business news: autorità Minsk, ancora nessun accordo su transito petrolio russo in Bielorussia

- I rappresentanti delle autorità antitrust di Russia e Bielorussia non sono riusciti a trovare un accordo in merito all’aumento delle tariffe per il transito del petrolio. Lo rende noto oggi il dicastero bielorusso per la Regolazione dell’antimonopolio e il commercio. “Nella giornata di lunedì, le due parti non sono riuscite a raggiungere un accordo sulle tariffe per il transito del petrolio russo e dei prodotti derivanti attraverso il territorio bielorusso. I negoziati proseguiranno nel prossimo futuro”, ha spiegato un rappresentante del dicastero di Minsk. (Res)