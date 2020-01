Business news: Russia, municipio Mosca acquisisce controllo Mosmetrostroj

- Il municipio di Mosca ha acquisito una partecipazione di controllo nella società Mosmetrostroj, operante nel settore dell'edilizia urbana, così come della costruzione della metropolitana della capitale russa. All'inizio di dicembre, il dipartimento patrimoniale della città di Mosca è diventato proprietario di una partecipazione del 51 per cento, come riferisce l'agenzia di stampa russa "Interfax". (Rum)