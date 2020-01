Business news: Vitrenko (Naftogaz), nessuna discussione Ucraina-Russia su acquisto gas

- L’Ucraina e la Russia non stanno attualmente discutendo sulla sigla di alcun contratto relativo all’acquisto di gas naturale. Lo ha reso noto il direttore esecutivo di Naftogaz, Yuriy Vitrenko, ripreso dall’emittente “Radio Free Europe/Radio Liberty”. Vitrenko ha affermato che Naftogaz potrebbe creare una compagnia affiliata che compri direttamente gas dalla russa Gazprom. “Si potrebbe, ma al momento non ci sono contratti, programmi, discussioni e nemmeno si pensa a un’ipotesi del genere. In linea teorica, tutto è possibile in questo mondo, ma non ci sono basi pratiche per discuterne ora”, ha detto il direttore esecutivo della compagnia ucraina. Esistono comunque delle opzioni legali per l’acquisto di gas direttamente da Gazprom, ma tale ipotesi non è al momento in agenda perché la società russa ha fermato completamente le forniture all’Ucraina. “Per questo motivo il nostro obiettivo come Naftogaz è stato di trovare opzioni alternative per coprire le richieste dei consumatori ucraini in termini di impiego del gas dall’Europa nella situazione in cui la Russia avrebbe potuto sospendere le forniture”, ha aggiunto Vitrenko. (Res)