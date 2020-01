Business news: ministro Clima polacco, fotovoltaico cresciuto del 175 per cento in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un anno la potenza delle installazioni fotovoltaiche in Polonia è cresciuta del 175 per cento. Lo ha dichiarato il ministro del Clima polacco, Michal Kurtyka. Stando all'agenzia di stampa "Pap", Polskie Sieci Elektroenergeticzne (Pse), operatore del sistema di distribuzione dell'energia elettrica in Polonia, ha comunicato oggi che al primo gennaio 2020 la potenza delle installazioni fotovoltaiche nel paese è di 1299,6 MW. Un anno prima era di 490 MW. Kurtyka ha ricordato il ruolo del programma governativo "Moj prad" (La mia corrente) per il finanziamento di micro-installazioni fotovoltaiche, che riprenderà quest'anno. A oggi il Fondo nazionale per la difesa dell'ambiente e dell'economia marittima ha finanziato l'installazione di impianti fotovoltaici per circa 600 milioni di zloty (140 milioni di euro). (Vap)