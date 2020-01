Business news: Bielorussia, Bers ha investito 390 milioni di euro nel paese nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha stabilito un nuovo record relativo alle sue operazioni in Bielorussia. Come riferisce la stessa Bers, ripresa dall’agenzia di stampa “Belta”, nell’anno appena concluso sono stati investiti oltre 390 milioni di euro in 24 progetti nel settore privato e pubblico della Bielorussia. La Bers ha inoltre permesso l’emissione di prestiti per un valore di 40 milioni di euro, grazie a operazioni di vario tipo. (Res)