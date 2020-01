Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, sabato 18 gennaio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 11.30 - Galleria d'Arte Moderna, via Magenta 31: l'assessora Leon partecipa all'inaugurazione della mostra 'Materiali prodotti dal progetto Incontri Illuminanti'REGIONEOre 9,30, Cuneo, Teatro Toselli, il vicepresidente Carosso interviene alla presentazione del bilancio di fine mandato della Fondazione CRCOre 10, Novara, Nuovo teatro Faraggiana, via dei Caccia 1F, l'assessore Marnati partecipa al 17° anniversario della consegna del riconoscimento ai Benedetti della Solidarietà e alla 37a. cerimonia di conferimento dell'onorificenza “Novarese dell'Anno”Ore 11, Sestriere (TO), l'assessore Tronzano assiste alle gare Audi FIS Ski World Cup di Sci AlpinoOre 14, Sestriere, il presidente Cirio e il vicepresidente Carosso assistono all'Audi FIS Ski World Cup di Sci Alpino - Slalom Gigante Femminile. (Rpi)