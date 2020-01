Usa: "Cnn", Biden votò a favore di intervento militare in Iraq

- La vera ragione dell'intervento militare Usa in Iraq è stata "la violazione di ogni singolo impegno assunto" da parte di Saddam Hussein, "la comunità internazionale e noi avevamo il diritto di rispondere". Così si esprimeva, ha ricostruito la "Cnn", Joe Biden durante la primavera del 2004 in un discorso all'Università del Delaware. Il candidato alle primarie democratiche per le presidenziali 2020 ha continuato a sostenere la decisione di invadere l'Iraq, anche con il suo voto per autorizzare l'intervento deciso dal presidente George W. Bush, malgrado alcuni dei suoi colleghi democratici avessero iniziato a contestare la guerra. Nella corsa per le primarie democratiche, i suoi rivali gli hanno ricordato la sua posizione in politica estera, ma l'ex vice di Barack Obama ha ribadito di essersi opposto alla guerra in Iraq non appena cominciò.(Was)