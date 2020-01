Iran: Trump, Khamenei non tanto supremo ultimamente, stia molto attento con le parole

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commenta il sermone tenuto oggi dall'ayatollah Ali Khamenei e su Twitter scrive: "Il cosiddetto 'leader supremo dell'Iran, che non è stato così supremo ultimamente, ha detto cose odiose sugli Stati Uniti e sull'Europa. La loro economia sta crollando e la loro gente sta soffrendo. Dovrebbe stare molto attento con le parole!". La Guida suprema della rivoluzione islamica, ayatollah Ali Khamenei, oggi, durante il suo primo sermone del venerdì dal 2012, ha affermato, tra l'altro, che "l’Iran ha danneggiato l’immagine degli Usa come superpotenza" attaccando le basi militari irachene nelle quali sono di stanza le Forze statunitensi. (Was)