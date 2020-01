Usa: Corte suprema esaminerà limiti a copertura contraccezione

- La Corte suprema oggi (nella notte italiana) deciderà se l'amministrazione del presidente Donald Trump può consentire ai datori di lavoro di limitare l'accesso gratuito delle donne agli anticoncezionali ai sensi della legge "Affordable Care". Il caso, riferisce il "New York Times", riporta la Corte in un campo di battaglia chiave di guerre culturali in cui le amministrazioni che si sono succedute hanno più volte cambiato direzione. Negli anni di Obama, La Corte ha ascoltato due casi in cui i gruppi religiosi volevano rifiutarsi di rispettare la normativa che richiedeva una copertura contraccettiva. Il nuovo caso presenta invece la domanda opposta: l'amministrazione Trump può consentire ai diversi datori di lavoro che abbiano obiezioni religiose o morali sulla contraccezione di poter rinunciare all'obbligo di copertura? (segue) (Was)