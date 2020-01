Usa: Corte suprema esaminerà limiti a copertura contraccezione (2)

- Con l'Affordable Care Act nell'agosto 2011, l'amministrazione Obama aveva richiesto ai datori di lavoro e agli assicuratori di fornire alle donne una copertura gratuita per tutti i metodi contraccettivi approvati dalla Food and drug administration (Fda), l'equivalente dell'agenzia del farmaco italiana. Ma l'amministrazione Trump ha affermato che richiedere una copertura contraccettiva può imporre un "onere sostanziale" all'esercizio della religione da parte di alcuni datori di lavoro e i regolamenti che ha promulgato si fondano su una promessa elettorale di Trump, per il quale i datori di lavoro non dovrebbero essere "vittime di bullismo da parte del governo federale a causa delle loro convinzioni religiose". La sua amministrazione ha quindi introdotto un'eccezione ad alcune forme di controllo delle nascite per i datori di lavoro che hanno affermato di avere obiezioni morali. Gli Stati della Pennsylvania e del New Jersey hanno contestato i regolamenti, affermando che le loro amministrazioni dovrebbero allora sostenere gran parte del costo della fornitura di contraccettivi alle donne che hanno perso la copertura a causa dell'amministrazione Trump. (Was)