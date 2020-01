Usa: sondaggi danno Democratici avanti su assistenza sanitaria, Trump furioso con segretario Hhs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Trump si è scagliato contro il segretario alla Salute e ai Servizi umani (Hhs) Alex Azar per non aver fatto abbastanza in tema di assistenza sanitaria e costo dei farmaci dopo che un sondaggio mostrava che il pubblico ha più fiducia nei Democratici che nei Repubblicani su questi temi. Durante una riunione della campagna per le presidenziali di questa settimana, riferisce il "Washington Post", citando fonti presenti alla riunione, Trump ha maltrattato Azar. Spesso i sondaggi rilevano come la principale preoccupazione degli elettori abbia a che fare con l'assistenza sanitaria. (segue) (Was)