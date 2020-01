Usa: sondaggi danno Democratici avanti su assistenza sanitaria, Trump furioso con segretario Hhs (2)

- Trump ha reagito furiosamente, ha poi preso il telefono, chiamato Azar e lo ha messo in vivavoce in riunione. "Non lo stai facendo" gli avrebbe detto, riferendosi alla riduzione dei prezzi dei farmaci e ancora gli avrebbe chiesto di "sbrigarsi" oltre lavorare per consentire più rapidamente l'importazione di farmaci dal Canada. "Perché non riceviamo questi farmaci dal Canada?", avrebbe chiesto. (Was)