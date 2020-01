Business news: Russia, inflazione si è attestata al 3 per cento nel 2019

- L'inflazione della Russia è stata del 3 per cento nel 2019 e ha raggiunto lo 0,4 per cento a dicembre del 2019, con un aumento dello 0,1 per cento rispetto al mese precedente. È quanto riferito dal Servizio statistico russo (Rosstat), confermando la sua previsione preliminare rilasciata a fine dicembre. "L'indice dei prezzi al consumo ha raggiunto il 100,4 percento a dicembre del 2019 rispetto a novembre del 2019 e il 103,0 percento rispetto a dicembre del 2018", ha riferito Rosstat in una nota. (Rum)