Business news: Ucraina, esportazioni annue di grano a 54 milioni di tonnellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina prevede di esportare 54 milioni di tonnellate di grano fra luglio 2019 e giugno 2020. Lo ha reso noto il ministero per lo Sviluppo economico, il commercio e l’agricoltura dell’Ucraina. “In base alle stime del dicastero, il raccolto di grano per quest’anno ha raggiunto i 75 milioni di tonnellate, di cui 54 milioni verranno esportati sui mercati esteri. Riceveremo le stime finali della produzione di grano a marzo, come comunicato dal Servizio statistico nazionale”, ha detto il viceministro ucraino Taras Vysotsky. Da luglio 2019 al 10 gennaio 2020, l’Ucraina ha già esportato 32 milioni di tonnellate di cereali, un incremento di 7,8 milioni su base annua. (Res)