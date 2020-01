Business news: Polonia, Moody's conferma stime crescita Pil nel 2020

- L'agenzia di rating Moody's ha confermato la sua previsione in merito alla crescita del Pil polacco nel 2020, indicata al 3,7 per cento. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Pap". Moody's pone invece al 3,6 per cento quella relativa al 2021. Nel rapporto pubblicato dall'agenzia non si leggono tuttavia le motivazioni delle stime invariate. Il rapporto conferma le previsioni relative all'anno in corso pubblicate a ottobre 2019, mentre quelle relative al 2021 vengono rese note per la prima volta. (Vap)