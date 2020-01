Business news: Ucraina, compagnia statale Ukrzaliznytsia ripaga cedola bond emesso nel 2019

- La compagnia ferroviaria statale ucraina Ukrzaliznytsia ha pagato la cedola dei suoi bond in euro quinquennali piazzati nel 2019, per un valore totale di 594,9 milioni di dollari. Lo rende noto il servizio stampa di Ukrzaliznytsia, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Il pagamento degli obblighi esterni è stato totale e fatto in accordo con i termini di emissione”, si legge nella nota della società ucraina. Ukrzaliznytsia ha inoltre pagato nell'anno appena concluso parte del debito principale di 300 milioni di dollari di bond emessi in euro, i primi dei quali emessi nel 2013. (Res)