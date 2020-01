Business news: Bielorussia, esportazioni in calo dell'1,7 per cento su base annua fra gennaio e novembre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo fra gennaio e novembre 2019, le esportazioni di beni e servizi bielorussi sono scese dell’1,7 per cento su base annua. Il valore complessivo dell’export della Bielorussia nei primi undici mesi dell’anno appena concluso è stato di 38 miliardi di dollari, come reso noto dalla Banca nazionale del paese, ripresa dall’agenzia di stampa “Belta”. Fra gennaio e novembre 2019, il commercio estero della Bielorussia ha raggiunto un totale di 75,849 miliardi di euro, anche questo in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dello 0,7 per cento. (Res)