Business news: Russia, si stima un calo in vendite automobili nel 2020

- Nel 2020 proseguirà la contrazione del mercato automobilistico russo: le vendite previste sono di circa 1,72 milioni di auto, ovvero il 2,1 per cento in meno rispetto al 2019. È quanto riferito durante la conferenza annuale dell'Associazione delle imprese europee (Aeb) dal direttore del comitato per il settore automobilistico, Jorg Schreiber. "Nel mercato si è già raggiunto il massimale della domanda e ogni crescita è impossibile senza stimolo", ha dichiarato Schreiber, secondo quanto riferito dal quotidiano "Vedomosti". Nel 2019, il mercato automobilistico russo ha registrato un calo del 2,3 per cento, secondo l'Aeb, in conseguenza dell'aumento dell'Iva entrato in vigore all’inizio dello scorso anno. (Rum)