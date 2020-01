Business news: Ungheria, traffico aeroportuale di Budapest cresce il doppio della media europea

- Sono 16,1 milioni i passeggeri che hanno utilizzato l'aeroporto di Budapest nel 2019. Questo numero corrisponde a un aumento del traffico del 8,8 per cento. La crescita dello scalo ungherese è il doppio della media degli altri aeroporti del continente. La destinazione più popolare da e per Budapest si conferma Londra. Anche il numero di decolli e atterraggi è aumentato rispetto al 2018. Nel 2019, 122.814 aerei sono arrivati e partiti dall'aeroporto di Budapest. Tuttavia questo numero è lontano dal record stabilito nel 2006, che era di 127 mila. L'anno scorso le emissioni di biossido di carbonio per passeggero sono state ridotte del 20 per cento rispetto al 2018. L'incremento maggiore di passeggeri si è avuto dai seguenti paesi: Stati Uniti (9,5 per cento), Regno Unito (7,3 per cento), Romania (5,5 per cento), Francia (5,1 per cento), Israele (4,4 per cento), Repubblica Ceca (3,7 per cento). (Vap)