Business news: azera Socar, pronti a fornire petrolio alla Bielorussia

- L'Azerbaigian è pronto a rifornire di petrolio la Bielorussia: i due paesi hanno avuto dei colloqui sulla questione ma al momento non è stato raggiunto alcun accordo. Lo ha detto il portavoce della compagnia petrolifera statale azerbaigiana Socar, Ibragim Akhmedov, all’agenzia di stampa “Sputnik”. "Ci sono stati dei negoziati sulla questione e in linea di principio siamo pronti a inviare delle forniture. Abbiamo, come sapete, il nostro petrolio Azeri light. Ma sinora non c'è nulla di specifico al riguardo", ha detto Akhmedov. Il primo vicepremier della Bielorussia, Dmitry Krutoy, ha dichiarato in precedenza che si aspetta presto di raggiungere degli accordi sulle importazioni di petrolio alternativo a quello russo. Secondo Krutoy, al momento sono al vaglio una serie di possibilità, fra cui anche l’Azerbaigian. Attualmente, la Bielorussia acquista solo petrolio russo. Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, a causa delle controversie su petrolio e gas tra Minsk e Mosca, ha ripetutamente affermato che il paese è attivamente alla ricerca di fonti alternative di approvvigionamento di petrolio. (Res)